Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, kurultayda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, kurultayda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi Haber Videosunu İzle
YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, kurultayda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi. Başarır, 'Türkiye'nin gözü, 86 milyon insanın gözü bu salonda' diyerek iktidarın baskısına rağmen ülkeye aydınlık, adalet ve refah getireceklerini söyledi.

Haber : İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda " Türkiye'nin gözü, 86 milyon insanın gözü bu salonda. Bir kez daha altını çiziyorum; biz Türkiye'nin umuduyuz. Her türlü kirli algıya, her türlü baskıya, iktidarın üzerimizdeki her türlü baskısına rağmen biz bu ülkeye aydınlığı, adaleti, refahı getireceğiz. Kararlıyız. Bugün delegelerimizle, milletvekillerimizle, örgütümüzle buradayız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Kuruluş Kurultayımız. Yepyeni bir başlangıç. Bu Kurultay Türkiye'nin umudu olacak. Coşkuyu görüyorsunuz. Sabahın çok erken saatlerinde salon doldu. Bir bu kadar insan da dışarıda. Türkiye'nin gözü, 86 milyon insanın gözü bu salonda. Bir kez daha altını çiziyorum; biz Türkiye'nin umuduyuz. Her türlü kirli algıya, her türlü baskıya, iktidarın üzerimizdeki her türlü baskısına rağmen biz bu ülkeye aydınlığı, adaleti, refahı getireceğiz. Kararlıyız. Bugün delegelerimizle, milletvekillerimizle, örgütümüzle buradayız."

Kaynak: ANKA
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Karaman'da korku dolu anlar! Pencereden atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

Sokakta nefesler tutuldu, herkes o anı bekledi
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai17

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı