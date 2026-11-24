YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Emre, Çetin'in devlet adamlığı ve bilgi birikimiyle gönüllerde saygın iz bıraktığını belirterek ailesine ve sevenlerine Allah'tan rahmet diledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, "Devlet adamlığı, bilgi birikimi ve duruşuyla gönüllerde saygın iz bırakan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Önceki dönem Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devlet adamlığı, bilgi birikimi ve duruşuyla gönüllerde saygın iz bırakan Hikmet Çetin' e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.