Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, "Devlet adamlığı, bilgi birikimi ve duruşuyla gönüllerde saygın iz bırakan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önceki dönem Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devlet adamlığı, bilgi birikimi ve duruşuyla gönüllerde saygın iz bırakan Hikmet Çetin' e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA