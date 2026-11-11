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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, HABAŞ'ta ölen işçilerin ailelerine taziye diledi

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, HABAŞ'ta ölen işçilerin ailelerine taziye diledi Haber Videosunu İzle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, HABAŞ'ta ölen işçilerin ailelerine taziye diledi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, HABAŞ faciasında hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Özel, İzmir'e geldiğinde aileleri ziyaret edeceğini ve milletvekillerinin iletişim bilgilerini bırakacaklarını söyledi.

(İZMİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, HABAŞ faciasında hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Özel, aileleri ziyaret edeceğini söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlama da hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yönelik taziye ziyaretleri sürüyor. YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, faciada yaşamını yitiren işçilerden Uğur Temel, Orhan Altay ve Yasin Taşçı'nın ailelerini evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

ÖZEL, AİLELERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ziyaret sırasında Deniz Yücel, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak hayatını kaybeden Yasin Taşçı'nın babası Ömer Taşçı, Uğur Temel'in annesi Saadet Temel ve amcası Sabahattin Temel ile Orhan Altay'ın ailesiyle görüştürdü.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Özel, yaşanan facia nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Başınız sağ olsun. Dün kahrolduk, hepimiz çok üzüldük. İki gündür sizi düşünüyoruz. Tabii ne desek boş. Dışarıdan konuşmak kolay ama Allah size dayanma gücü versin" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'E GELDİĞİMDE UĞRAYACAĞIM"

Özel, aileye destek olmak için milletvekillerinin iletişim bilgilerini bırakacağını belirterek, "Allah güç versin. Bizim arkadaşlarımız telefonlarını bırakacaklar. Bizim üzerimize düşen ne varsa, başımızla beraber" dedi.

İzmir'e gelmesi halinde aileyi ziyaret etmek istediğini belirten Özel, "İzmir tarafına geldiğimde uğrayacağım inşallah" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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