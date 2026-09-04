Haberler

Özgür Özel'den Sivas Kongresi Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Sivas Kongresi, milletimizin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeçtir"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Kongresi, milletimizin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeçtir. Bir memleketin geleceği, ancak kendi milletinin iradesiyle tayin edilir. Sivas Kongresi'nin 107'nci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu

MEB’den 81 ile genelge! Öğretmenler için kriterler belli oldu
İngiltere'de 81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, tatbikatlar durdu

81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, asker kışladan çıkamıyor
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi

Petrol zengini ülkede benzin krizi! Trafik kilitlendi
Minibüsü durduran ekipler gözlerine inanamadı! Onlarca kilo birden imha edildi

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı