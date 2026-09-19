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Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den Gaziler Günü mesajı:

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- "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA
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