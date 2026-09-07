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Özgür Özel'den DEM Parti Eş Genel Başkanlarına Tebrik Telefonu

Özgür Özel'den DEM Parti Eş Genel Başkanlarına Tebrik Telefonu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden eş genel başkanlığa seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti. Özel, parti organlarına seçilen tüm isimlere de başarılar diledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Özel, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı yeniden eş genel başkan seçilmeleri dolayısıyla kutladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özel, DEM Parti'nin parti organlarına seçilen tüm isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
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