Özgür Özel'den DEM Parti Eş Genel Başkanlarına Tebrik Telefonu

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Özel, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı yeniden eş genel başkan seçilmeleri dolayısıyla kutladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özel, DEM Parti'nin parti organlarına seçilen tüm isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA