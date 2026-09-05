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Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na final tebriği

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı, şampiyonluk diledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. Filenin Sultanları bir kez daha hepimize büyük bir mutluluk yaşattı. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Emeğinize, mücadelenize sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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