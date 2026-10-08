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Yeni Parti Esenyurt kongresinde zarar iddiasıyla soruşturma başlatıldı

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Büyükçekmece Başsavcılığı, Yeni Parti Esenyurt kongresinde sandıklara, eşyalara zarar iddiasıyla soruşturma başlattı. 27 Eylül'de yapılan ancak gerginlik nedeniyle ertelenen kongrede şüphelilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi; kamera görüntüleri, tanık beyanları incelenecek.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül'de gerçekleşen ancak yaşanan gerginlik dolayısıyla ertelenen Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde bazı partililerin seçim sandıklarına ve eşyalarına zarar vermesine ilişkin soruşturma başlattı.

Partinin ilçe yöneticilerinden Tuncay Özay, bir adayın çekilmesiyle tek listenin yer aldığı seçimde bazı katılımcıların seçim sandıklarına ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla savcılığa müracaatta bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru üzerine "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, kamera görüntülerinin araştırılması, zarar gören eşyalara ilişkin görgü tespitinin yapılması, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerinin alınmasına ilişkin müzekkere yazıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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