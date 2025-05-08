Yeni Papa Seçimi İçin Konklav Devam Ediyor

( VATİKAN ) – Katolik dünyasının dini lideri Papa Francis'in geçen ay 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yeni papanın seçilebilmesi için toplanan Konklav'ın ikinci gününde, ikinci ve üçüncü tur oylamaları yapıldı. Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen siyah duman, oylamalarda çoğunluğun sağlanamadığını gösterdi.

Katolik dünyasının dini lideri Papa Francis'in geçen ay 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yeni papa seçimi için düzenlenen Konklav, dün Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenen "Pro Eligendo Pontifice" ayiniyle başladı. Ardından, kardinal seçmenler Sistine Şapeli'ne geçerek gizlilik yemini etti ve ilk oylamayı gerçekleştirdi. Konklav'ın ilk günü dün sonuçsuz tamamlandı. Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen siyah duman, ilk oylamada kardinallerin gerekli üçte iki çoğunluğu sağlayamadığını gösterdi. Yeni papanın seçilebilmesi için 133 kardinalin en az 89'unun oy birliği gerekiyor.

Konklav'ın ikinci gününde, sabah saatlerinde ikinci ve üçüncü tur oylamaları yapıldı. Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen siyah duman, bu oylamalarda da çoğunluğun sağlanamadığını gösterdi.

Konklav süreci, yeni papa seçilene kadar her gün iki oylama turuyla devam edecek. Her oylama sonrasında, oy pusulaları özel bir karışımla yakılarak çıkan dumanın rengi belirleniyor; siyah duman sonuçsuz oylamayı, beyaz duman ise yeni bir papanın seçildiğini gösteriyor.

Öne çıkan adaylar arasında Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Latin Kudüs Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle bulunuyor.