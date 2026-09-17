Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 şüpheli tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA