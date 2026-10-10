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Yeni mezun gençlerin çıkmazları Şansa'da trajikomik işlenecek, dizi sete çıktı

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Yeni mezun gençlerin çıkmazları Şansa'da trajikomik işlenecek, dizi sete çıktı
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Yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği altı bölümlük 'Şansa' dizisi sete çıktı. Yeni mezun gençlerin ekonomik ve toplumsal sorunlarını, gelecek kaygısını ve çıkmazlarını absürt mizah ile trajikomik olaylar üzerinden anlatacak dizi, üç genç kadın oyuncuya da yer veriyor.

(İSTANBUL) - Günümüz gençliğinin ekonomik ve toplumsal sorunlarını, gelecek kaygısını ve hayallerinin peşinden gitme çabasını konu alan "Şansa" dizisi sete çıktı.

Yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği, yapımcılığını Rodi Kayım'ın yaptığı altı bölümlük dizi, yeni mezun gençlerin kendilerine bir gelecek kurmaya çalışırken karşılaştıkları çıkmazları absürt mizah ve trajikomik olaylar üzerinden anlatıyor.

Senaryosu Dicle Karagül, Buse Tire ve Gizem Ulucan Tire tarafından kaleme alınan dizide, üç genç kadın oyuncu olarak da yer alıyor. Kendi yaşamlarından ve deneyimlerinden ilham alan senaristler, bir kuşağın ortak kaygılarını ve beklentilerini ekrana taşımayı amaçlıyor.

Altı bölümlük "Şansa" dizisinin oyuncu kadrosunda Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşegül Günay, Levent Özdilek, Suat Sungur, Serhat Özcan, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Demet Gül, Barış Baktaş, Alican Aytekin, Şirin Sultan Saldamlı, Yağmur Başkurt, Şirin Öten, Elif Melda Yılmaz, Cihat Parıltı ve Yonca Başak Kurum yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Hasan Tolga Pulat, gençlerin gündelik yaşamlarındaki çatışmaları, kuşaklar arasındaki farklılıkları ve toplumsal beklentileri absürt mizahın diliyle anlatıyor.

Pulat, "Güzel Günler Göreceğiz", "Merdiven Baba", "Pamuk Prens" ve "Parçalı Yıllar" filmlerinin yönetmenliğini yaptı. Televizyonda ise "Zengin Kız Fakir Oğlan" ve "Baraj" dizilerinde görev aldı.

Kaynak: ANKA
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