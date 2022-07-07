Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı. Günü tek idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip 12 Temmuz'a kadar izin yapacak. Malatya ekibi, iznin ardından tekrar Malatya'da toplanarak çalışmalarını sürdürecek. AA / Volkan Kaşik - Güncel Güncel Haberler

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