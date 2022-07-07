Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
AA - Volkan Kaşik - Güncel
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.
Günü tek idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip 12 Temmuz'a kadar izin yapacak. Malatya ekibi, iznin ardından tekrar Malatya'da toplanarak çalışmalarını sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Güncel