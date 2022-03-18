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Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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ANTALYA'da 3 katlı apartmanın giriş katında yeni evli Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin oturduğu daire, çıkan yangında alev alev yandı.

ANTALYA'da 3 katlı apartmanın giriş katında yeni evli Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin oturduğu daire, çıkan yangında alev alev yandı. Adem Sağlam, evin balkonuna çıkmaya çalışan itfaiye erine omzuyla destek verirken, gözyaşı döken eşi Ayfer Sağlam'a sarılıp, teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2281 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında, yeni evli Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin evinde çıktı. Henüz  nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, polis güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmasını izleyen Adem Sağlam, evin balkonuna çıkmaya çalışan itfaiye erine omzuyla destek verirken, gözyaşı döken eşi Ayfer Sağlam'a sarılıp, teselli etmeye çalıştı.Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken dumandan etkilenen Betül Orhan adlı genç kız, kedisiyle birlikte apartmanın bahçesine indi. Evdeyken dumandan etkilendiğini söyleyen Betül Orhan, "Bir anda her yer duman olunca kedimi alıp, aşağıya indim" dedi. Yangın başladığında eşi Adem ile evde olduğunu belirten Ayfer Sağlam ise "Bir anda odalar duman oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bütün eşyalarım yandı. Ne yapacağımız bilmiyoruz" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Yeni evli çiftin dairesi, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

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