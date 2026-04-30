Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan: Ülke Genelinde Huzur ve Güvenlik Ortamını Daha Güçlü Hale Getirmek Temel Önceliğimiz Olacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Ali Fidan, "Adalete ve hukuka bağlılığı esas alan bir güvenlik anlayışıyla, ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamını daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz olacaktır" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Fidan, görevine başladı. Göreve başlaması nedeniyle bir mesaj paylaşan Fidan, şunları kaydetti:

"29.04.2026 tarihli ve 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile atandığım Emniyet Genel Müdürlüğü görevine bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Bizlere bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye güven ve takdirlerinden ötürü saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ile milletimizin duasıyla güç bulan; köklü mazisi, sarsılmaz vazife şuuru ve millete hizmet anlayışıyla devletimizin kudretini ve milletimizin güvenini temsil eden Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla birlikte görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum."

Devraldığımız hizmet bayrağını; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte, güçlü bir irade ve heyecanla daha ileriye taşımak için Sayın Bakanımızın riyasetinde azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bu sorumluluk bilinciyle; adalete ve hukuka bağlılığı esas alan bir güvenlik anlayışıyla, ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamını daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz olacaktır.

"Hakkaniyetli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz"

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, siber suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz. Güvenlik birimlerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonla; teknolojik kapasitemizi, saha tecrübemizi ve analiz kabiliyetimizi daha ileri seviyeye taşıyacak; şehirlerimizin huzurunu, vatandaşlarımızın güvenini ve kamu düzenini hedef alan şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve terör örgütlerine karşı kararlı ve etkin mücadelemizi sürdüreceğiz.

Teşkilatımızın asıl gücü; ülkemizin dört bir yanında büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan, gerektiğinde canını ortaya koyan kıymetli mensuplarımızdır. Bu bilinçle; her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızın beklentilerini yakından takip edecek; personelimizin sorunlarını kendi sorunumuz, dertlerini kendi derdimiz bilerek çözüm odaklı, hakkaniyetli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Görevi devraldığım Vali Sayın Mahmut Demirtaş'a ve bugüne kadar görev yapmış Saygıdeğer Genel Müdürlerimize; aziz milletimize ve devletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Rabbimden yar ve yardımcımız olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA