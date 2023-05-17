Yeni dönemin en genç milletvekilleri belli oldu! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçların netleşmesiyle, TBMM'nin en genç vekilleri de belli oldu. Yeni dönemin en genç milletvekili 25 yaşındaki AK Partili Zehranur Aydemir oldu. En genç milletvekillerinin 4'ü AK Parti'den, 1'i ise Yeşil Sol Parti'den seçildi.

28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

EN GENÇ VEKİL AK PARTİ'DEN

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

AK PARTİ'DEN SEÇİLEN DİĞER 3 İSİM

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak.

YEŞİL SOL PARTİLİ BERİTAN GÜNEŞ MECLİS'TE

Yeşil Sol Parti'den ise Mardin'den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın genç milletvekilleri arasında yer buldu.