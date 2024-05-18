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Yeni Delhi ve çevresinde yüksek sıcaklık uyarısı

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Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle başkent Yeni Delhi ve çevre eyaletlerde uyarı yapıldı. Yeni Delhi'de hava sıcaklığı 47,1 dereceye ulaştı. Punjab, Haryana ve Rajasthan'da da sıcaklık uyarısı yapıldı. Halk, sıcak çarpmasından korunmak için önlemler almalıdır.

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle başkent Yeni Delhi ve çevre eyaletlerde uyarı yapıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de dün hava sıcaklığı 47,1 dereceye ulaştı.

Çevre eyaletler Punjab, Haryana ve Rajasthan'da sıcaklık uyarısı yapıldı.

IMD yetkilisi Soma Sen Roy, sıcak çarpmasından kaçınmak için halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaya, bol giysiler giymeye ve bol su tüketmeye teşvik etti.

Uzmanlar, 19 Nisan-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sebebiyle mitinglere katılan veya oy sırasında bekleyen seçmenlerin sıcak çarpmasına karşı önlem almasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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