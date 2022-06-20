YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi - Haberler

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YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

AA - David Talukdar - Güncel
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan, haftalardır süren şiddetli yağışlarda 9 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 6 Nisan'dan bu yana 71'e yükseldiğini belirtti.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), selin son 24 saatte eyaletteki 33 bölgeye ulaştığını, 4 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer, 8 gündür sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya kalan Assam'da 8 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Afetler nedeniyle toplam 186 bin 424 kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi.

AA / David Talukdar - Güncel

Brahmaputra Nehri Assam India Asya Güncel Haberler

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