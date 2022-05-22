YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
 - Güncelleme:

Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndan detaylar YENİ DELHİ - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik gününü kutlamaya hazırlanan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndaki hayvan ve bitkiler görüntülendi.

Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndan detaylar YENİ DELHİ - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik gününü kutlamaya hazırlanan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndaki hayvan ve bitkiler görüntülendi. Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesini teşvik amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde her yıl 22 Mayıs, "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik" günü olarak kutlanıyor.

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi, India, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title