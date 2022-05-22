YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü - Haberler

Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndan detaylar YENİ DELHİ - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik gününü kutlamaya hazırlanan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndaki hayvan ve bitkiler görüntülendi. Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesini teşvik amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde her yıl 22 Mayıs, "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik" günü olarak kutlanıyor.