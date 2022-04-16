YENİ DELHİ - Hindistan'da "Hanuman Jayanti" töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı - Haberler

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YENİ DELHİ - Hindistan'da "Hanuman Jayanti" töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "Hanuman Jayanti" dini tören alayı sırasında iki grup arasında çatışma meydana geldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "Hanuman Jayanti" dini tören alayı sırasında iki grup arasında çatışma meydana geldi. Şiddetli çatışmaların patlak vermesinin ardından durumu kontrol altına almak için polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Hanuman Jayanti töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı

YENİ DELHİ - Hindistan'da Hanuman Jayanti töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı

YENİ DELHİ - Hindistan'da Hanuman Jayanti töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı

YENİ DELHİ - Hindistan'da Hanuman Jayanti töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi, Çatışma, Polis, India, Güncel, Haberler

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