YENİ DELHİ - Hindistan, buğday ihracatını yasakladı - Haberler

Buğday taneleri

Üreticilerin görüntüleri Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı. Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı. Alınan karara rağmen başkent Yeni Delhi'deki tahıl pazarında hareketlilik devam ediyor.

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.