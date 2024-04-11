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Yeni Delhi'de Ramazan Bayramı Kutlamaları

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ÇEKİM TARİHİ: 9 Nisan 2024

Yeni Delhi'deki pazarların çeşitli görüntüleri

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nı şehirdeki Müslümanlar yeni kıyafetler ve geleneksel lezzetler satın alarak kutluyor.

Eski Delhi'deki tarihi pazarlar bayram hazırlıkları yapan insanlarla dolup taştı.

Geleneksel tatlılar ve tuzlu atıştırmalıklardan rengarenk kıyafetlere ve süslemelere kadar, Eski Delhi'deki pazarlar bayram kutlamaları için gerekli olan çeşitli ürünlerle bezendi.

Birlikte alışveriş yapan aileler, yeni kıyafetler seçen çocuklar ve Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan insanların sıcak selamlaşmaları pazar boyunca sıkça karşılaşılan manzaralardan oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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