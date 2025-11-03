Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Tehlikeli Seviyelere Ulaştı

YENİ DELHİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de pazar günü hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Hava Kalitesi Endeksi'nin 400 eşiğini aşmasıyla kent yoğun bir dumanlı sis tabakasıyla kaplanırken, birçok bölgede hava kirliliği seviyesi "ciddi" kategorisine geçti.

Uzmanlar, Yeni Delhi'de yaşayanların düzenli olarak hava temizleyicileri kullanması gerektiğini söyledi. Solunum problemleri yaşayanların sayısında artış olduğu belirtildi.

Anand Vihar, Chandni Chowk, Nehru Nagar, R.K. Puram, Rohini dahil olmak üzere birçok bölgede Hava Kalitesi Endeksi, 400'ün üzerine çıktı ve bu bölgelerdeki hava kalitesi "ciddi" olarak değerlendirildi.

The Indian Express'in çevrimiçi raporuna göre göğüs hastalıkları uzmanı Gopi Chand Khilnani, solunum hastalıklarından muzdarip kişilerin, şehrin hava kirliliğinden uzak durmak için önümüzdeki birkaç hafta boyunca Yeni Delhi'yi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Delhi hükümeti, son birkaç gündür atmosferdeki hava kirleticileri azaltmak için sis püskürtme cihazı kullanıyor. Açık havada kömür yakma ve dizel jeneratör kullanımı yasağı gibi hava kirliliği önlemleri halihazırda uygulanıyordu.