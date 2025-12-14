Haberler

Hindistan'da hava kirliliğinin "şiddetli" seviyeye ulaşması nedeniyle harekete geçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği, ölçüm istasyonlarının büyük çoğunluğunda 'şiddetli' seviyede kaydedildi. Hava Kalitesi Yönetimi, hava kirliliğiyle mücadele için önlemler almaya başladı ve okullarda hibrit sisteme geçiş yapıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde kötüleşen hava kirliliğinin "şiddetli" seviyeye ulaşması üzerine yetkililer harekete geçti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi çevresindeki 39 ölçüm istasyonunun 38'inde hava kirliliği "şiddetli" seviyede ölçüldü. Kent, hava kirliliğinin yol açtığı sis ile kaplandı.

Hava Kalitesi Endeksinin (AQI) pek çok bölgede 400'ü aşması üzerine Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, ülkede hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 4. aşamasını devreye soktu.

Buna göre, Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçildi.

Hava Kalitesi Erken Uyarı Sistemi (AQEWS) tahminlerine göre, bölgede hava kirliliği seviyesinin bugün de "şiddetli" kategoride kalması, 15-16 Aralık'ta ise "çok kötü" seviyede seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer, rüzgar hızının yarından itibaren artmasının hava kirliliğinde "kısmi bir rahatlama" sağlayabileceğini belirtiyor.

Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title