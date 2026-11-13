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Yeni Delhi'de Diwali sonrası hava kalitesi endeksi 403 ile tehlikeli seviyeye ulaştı

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Yeni Delhi'de Diwali sonrası hava kalitesi endeksi 350'den 403'e yükselerek 'tehlikeli' seviyeye ulaştı. CPCB verilerine göre kent sakinleri yoğun duman ve düşük görüş mesafesiyle uyandı; havai fişeklerin kirliliği artırdığı değerlendiriliyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kutlanan Diwali Festivali (Işık Bayramı) sonrası hava kalitesi "tehlikeli" seviyeye ulaştı.

NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi sakinleri, yoğun duman tabakası ve düşük görüş mesafesine uyandı.

Hükümete bağlı Merkezi Hava Kirliliği Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, Yeni Delhi'de kaydedilen hava kalitesi endeksinin yükseldiğini gösterdi.

Yeni Delhi'de ortalama hava kalitesi endeksi, dün 350 olarak ölçülen "çok kötü" seviyesinden "tehlikeli" sayılan 403'e yükseldi.

Başkentte 8 Kasım'da kutlanan Diwali Festivali kapsamında kullanılan havai fişeklerin hava kirliliğini artırdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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