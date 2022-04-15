Yemyeşil Ulukent

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Gelecek nesillere doğayla kucaklaşan bir kent bırakmak isteyen Menemen Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin birçok noktasında yeşillendirme çalışması yapan Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ulukent bölgesine 328 ağaç dikimi gerçekleştirdi. İlk etapta 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Avra Cebeci 2 Evleri önündeki refüje 150 adet ağaç diken belediye ekipleri, daha sonra da Ulukoop Parkı'nın içine de 178 ağacı toprakla buluşturdu.

Dikilen her fidan ve ağacın geleceğe nefes olduğuna dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Menemen genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için de ilçemizin önemli kavşaklarında, orta refüjlere ve daha birçok alana farklı ağaç türü dikiyoruz. Diktiğimiz ağaçların yeşermesiyle ilçemiz hem daha güzel bir görünüme kavuşurken, şehrimize de nefes olacak. Amacımız daha yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak. Her zaman dediğimiz gibi, mesele birlikte yeşertmek. Daha yeşil bir Menemen için ekiplerimizle ağaç dikim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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