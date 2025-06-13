Yemen ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Yemen ve Fas'ta on binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fas'taki gösterilerin adresi Kazablanka, Tiflet, İnezgane, Vecde, Taza, Tanca, Tatvan ve El-Hüseyma kentleri oldu.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu"nun, "Hepimiz Küresel Gazze Yürüyüşündeyiz" sloganıyla düzenlediği gösterilere katılan Faslılar, Filistin bayrakları ve Kubbetu's Sahra fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan ve Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Gazze Yürüyüşü'ne destek veren sloganlar attı.

Yemen'de de başkent Sana dahil olmak üzere 11 kentte düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Yemen ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınayan pankartlar taşıdı, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.