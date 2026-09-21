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Yemen Taiz'de halk pazarına füze saldırısı iddia edildi, can kaybı bilgisi yok

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Yemen'in Taiz kentinin Zu Bab bölgesindeki halk pazarında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar balistik füze iddiasında bulunurken hükümete yakın basın Husileri sorumlu tuttu, Husilere yakın hesaplar ise hava saldırısı olduğunu ileri sürdü; can kaybı bilgisi yok.

Yemen'in Taiz kentinin Zu Bab bölgesinde, kalabalıkların bulunduğu halk pazarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Yemen'deki yerel kaynaklar, Babulmendeb yakınlarındaki Taiz kentine bağlı Zu Bab bölgesinde bulunan halk pazarının balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

Yerel kaynaklar, saldırının ardından bölgede panik yaşandığını belirtirken, olayda ölen veya yaralananlara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Görüntülerde patlama esnasında pazar çevresinde çok sayıda kişinin bulunduğu, ardından bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı.

Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu hesaplarda, Babulmendeb bölgesindeki halk pazarının hava saldırısıyla hedef alındığı savunularak saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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