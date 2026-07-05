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Yemen Şura Meclisi: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleri gerilimi düşürme çabalarını baltalıyor

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Yemen Şura Meclisi, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini, gerilimi düşürme çabalarını baltaladığını açıkladı. Husilerin İran'ın ajandasını uyguladığı belirtilerek BM Güvenlik Konseyi'ne caydırıcı adımlar çağrısı yapıldı.

Yemen Şura Meclisi, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleriyle "gerilimi düşürme çabalarını baltaladığını" bildirdi.

Yemen Şura Meclisi'nin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerine tepki gösterildi.

Söz konusu tehditlerin Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini hedef almanın ötesinde "Arap ulusal güvenliğine, bölgesel ve uluslararası güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturduğu ve gerilimi düşürme çabalarını baltaladığı" belirtildi.

"Husiler, Yemen'in ulusal çıkarları yerine İran rejiminin ajandasını uyguluyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Husilerin Yemen'in istikrar ve güvenliğini sarsacak saldırgan bir tutum sergilediği ve barış çabalarını baltaladığı ifade edildi.

Husilerin başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri ele geçirdiği günden beri bölgesel ve uluslararası barış girişimlerini engellemekle suçlandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere karşı caydırıcı adımlar atması çağrısı yapıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının İran'a ait bir sivil uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na inişini engellemek üzere Yemen hava sahasına girdiğini öne sürmüştü.

Seri, "Yemen hava sahasının ihlal edilmesi veya ülkeye yönelik herhangi bir saldırı durumunda Suudi Arabistan'daki havalimanları ve hayati öneme sahip yerleri hedef alma" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
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