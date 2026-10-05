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Yemen Silahlı Kuvvetleri, Sana'ya stratejik saldırı başlattığını duyurdu

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Yemen Silahlı Kuvvetleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattığını duyurdu. Sözcü Nezili, modern imkanların kullanıldığını belirtirken yerel kaynaklar kentte peş peşe patlama sesleri ve yoğun hava hareketliliği bildirdi.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya "stratejik saldırı" başlattığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz Sana'ya stratejik saldırı operasyonunu başlattı." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıda "modern imkanların" kullanıldığını aktaran Nezili, operasyona ilişkin başka ayrıntı vermedi.

Yerel kaynaklar da başkent Sana'nın çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi de bugün "Yemen Şafağı" operasyonunun devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, başkent Sana'nın kurtarılması ve Husilerin "darbesine" son verilmesi amacıyla başlatıldığını açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

Kaynak: AA
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