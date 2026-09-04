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Yemen ordusundan Taiz'de Husilere hava saldırısı

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Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki Hays cephesinde Husilere ait mevzileri hava saldırılarıyla vurdu. Taiz ve Hudeyde'de süren çatışmalarda her iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor; resmi bilanço henüz açıklanmadı.

Yemen ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin batısında Husilere ait mevzileri hava saldırılarıyla hedef aldı.

Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Taiz'deki çatışmalara dahil olduğu bildirildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının kara birliklerine hava desteği sağladığı ve Taiz'in batısındaki Hays cephesinde Husilere ait mevzilerin temmuzdan bu yana ilk kez hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin ayrıntı verilmezken, Husilerden şu ana kadar konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar sürüyor

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde dün sabahtan bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki çeşitli cephelerde yoğunlaşan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, hükümet güçleri ile Husilerden onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Çatışmalarda bombardıman nedeniyle sivillerin de hayatını kaybettiği aktarılırken, tarafların kayıplarına ilişkin henüz ortak ve resmi bir bilanço açıklanmadı.

Çatışmaların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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