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Yemen Ordusu Taiz ve Lahic'te Stratejik Noktaları Husilerden Geri Aldı

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Yemen ordusu, Taiz ve Lahic arasındaki Hayfan cephesinde ilerleyerek yıllardır Husi kontrolündeki birçok stratejik noktayı kurtardı. Çatışmalarda onlarca Husi öldürüldü, yaralandı ve askeri araç imha edildi.

Yemen ordusunun, ülkenin güneybatısındaki Taiz ile Lahic vilayetleri arasındaki sınırda yer alan bazı stratejik noktaları Husilerden geri aldığı bildirildi.

Yemen ordusuna ait "26sepnews" haber sitesine konuşan askeri bir kaynak, ordunun Taiz ve Lahic illeri arasındaki sınırda yer alan Hayfan cephesinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kaynak, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar sonucu yıllardır Husi milislerin kontrolünde bulunan çok sayıda stratejik noktanın kurtarılarak yeniden kontrol altına alındığını ifade etti.

Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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