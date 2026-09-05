Yemen Ordusu Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde'de Husilere (Ensarullah Hareketi) ait mevzilere hava saldırısı düzenledi.

Yemen Ordusu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimize ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyde vilayetlerinin batı sahil cephelerinde terörist Husilerin mevzi, toplanma alanları ve askeri araçlarına 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının kara güçlerine hava desteği sağladığı ve Taiz'in batısındaki Hays cephesinde Husi mevzilerini ilk kez bombaladığı belirtildi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, temmuz ayında tırmanan gerginlikten bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

Perşembe sabahından bu yana, stratejik Babulmendeb Boğazı'na yakın Taiz ve Hudeyde vilayetlerindeki birçok cephede Yemen ordusu ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda her iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Son tırmanış, Temmuz 2022'deki Birleşmiş Milletler (BM) ateşkesinden bu yana cephelerde hakim olan nispi sakinliği sona erdiren ve geçen temmuz ayında başlayan karşılıklı saldırılar silsilesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutarken, uluslararası toplumca tanınan hükümet ve ona bağlı güçler ise ülkenin güney, doğu ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor.

Kaynak: AA