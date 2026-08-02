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Yemen ordusu, Taiz kentindeki sızma girişiminde 5 Husi unsurun öldürüldüğünü duyurdu

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- Taiz'in güneyinde bir eğitim kampını hedef almaya çalışan Husilere ait İHA, hükümet güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin sızma girişiminin Yemen ordusunca engellendiği, çıkan çatışmalarda 5 Husi mensubunun öldüğü ve gruba ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada, Taiz kentinin batısında stratejik öneme sahip Cebel Han bölgesinde askeri noktalara yönelik Husiler tarafından düzenlenen sızma girişimine karşı koyulduğu belirtildi.

Ordu güçlerinin Husi unsurların hareketliliğini tespit etmesinin ardından sızma girişiminin engellendiği, çıkan çatışmada 5 Husi mensubunun öldüğü ifade edildi.

Yemen devlet televizyonunda yer alan habere göre, Taiz'in batısındaki Barh cephesinde 43. Tugaya bağlı birlikler ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ordu güçleri, Husilerin ateş açtığı noktaları etkisiz hale getirdi. Çatışmada, Husilerde can ve teçhizat kaybı oluştu.

Taiz'in güneyinde ise bir eğitim kampını hedef almaya çalışan Husilere ait İHA, hükümet güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Husilerden henüz söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sükunet hakim olsa da hükümet güçleri ile başkent Sana dahil birçok il ve kenti 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrol eden Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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