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Yemen ordusu Taiz'de hava saldırılarında onlarca Husi'yi öldürüp yaraladığını açıkladı

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Yemen ordusu, Taiz'de Husilere ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda onlarca kişinin öldürülüp yaralandığını açıkladı. Husilerden açıklama gelmezken, temmuzdan bu yana tırmanan çatışmalar Hudeyde ve Taiz çevresinde kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği hava saldırılarıyla İran destekli Husilerden onlarca kişiyi öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in kuzeyinde Husilerin takviye konvoylarının hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Savaş uçaklarının Taiz vilayetinde ayrıca Husilere ait füze, silah ve mühimmat depolarını da bombaladığı bildirilen açıklamada, Hayvan bölgesinde de Husi birliklerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Husilere yönelik hava saldırılarında onlarca kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

İran destekli Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
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