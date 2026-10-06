Haberler

Yemen ordusu Taiz'de 3 dağı geri aldı, Husiler Cevf ve Marib'de saldırı duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi. Husiler ise Cevf ve Marib'de Suudi güçlerine saldırı düzenlediklerini, ölü ve yaralılar olduğunu iddia etti. Suudi Arabistan ve koalisyondan açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi.

Orduya bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldıkları belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerden Cevf ve Marib'de saldırı açıklaması

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son saatlerde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik onlarca saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da yandığını iddia eden Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Seri, ayrıca ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin Rağvan ilçesinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar düzenlendiğini, bu saldırılarda da ölü ve yaralıların olduğunu ve bazı araçların yandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'dan veya Yemen'de hükümeti destekleyen koalisyondan henüz Husilerin açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Mbappe bombası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
Otizmli Burak, Samsun'daki tüm direklerin markasını ezbere biliyor! 2,5 yaşında kürdanla başladı

Şehirdeki her direği ezbere biliyor! Fabrikalar ona kapı açtı
Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?

1,86 milyarlık iadede 147 milyon detayı! AK Partili isim: Neden kaldı?
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına 'Yardıma hazırız' mesajı

Gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmana "yardım" mesajı