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Yemen ordusu son 24 saatte Husilere 2 bin 750'den fazla saldırı düzenledi

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Yemen ordusu son 24 saatte Husilere ait noktalara 2 bin 750'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada 1400'den fazla Husi'nin öldüğü öne sürüldü; Husilere bağlı televizyon ise Sana Havalimanı'na hava saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere ait noktaları 2 bin 750'den fazla saldırıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Hükümet güçlerinin son 24 saatte ülkenin çeşitli vilayetlerindeki cephelerde Husilere yönelik 2 bin 750'den fazla saldırı düzenlediğini aktaran Nezili, bu saldırılarda Husilere ait savunma mevzileri, ileri gözetleme ve keşif noktaları, topçu mevzileri, silah ve mühimmat depoları, ikmal noktaları ile askeri takviye birliklerinin hedef alındığını ifade etti.

Saldırılarda Husilerden 1400'den fazla kişinin öldüğünü öne süren Nezili, ayrıca Husilere ait 250'den fazla askeri araç ve ekipmanın imha edildiğine dikkati çekti.

Nezili, Husilere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında yeni bazı yerlerin de kontol edildiğini kaydetti.

Sana'ya yönelik hava saldırıları

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde ise Suudi Arabistan'ın, başkent Sana ve bazı bölgelere hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Husilerin kontrolünde bulunan Sana Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı öne sürülen haberde, hava saldırıları sonucu Sana Havalimanı'nda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan savaş uçaklarının dün gece başkent Sana'nın birkaç bölgesini bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu saldırılar sonucu çıkan yangınların söndürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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