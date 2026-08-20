Yemen ordusundan Husi hedeflerine 81 operasyon

Yemen ordusunun, ülkenin çeşitli kentlerinde İran destekli Husilere ait mevzi ve hedeflere yönelik son 24 saatte 81 operasyon düzenlediği bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Nezili, ordunun son 24 saatte Husilere ait askeri mevziler ve tehdit kaynaklarına yönelik 81 operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yemenli yetkili, operasyonların, "çok sayıda saha komutanı ile terör örgütü Husi unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, çok sayıda ekipman ve aracın yanı sıra tehdit kaynaklarının imha edilmesiyle sonuçlandığını" belirtti.

Nezili, "Bu operasyonlar, silahlı kuvvetlerimizin, Yemen halkının kaynakları ve çıkarlarına yönelik tekrarlanan Husi terör saldırılarına karşı aldığı bir dizi misilleme tedbirinin parçasıdır. Husiler, sivil alanları kasıtlı olarak hedef alarak Yemen halkını kuşatmakta ve halkın çektiği sıkıntıları artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Husilerden de Yemen ordusunun açıklamalarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaş, başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolleri altında tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında sürüyor.

Taraflar arasında Nisan 2022'den bu yana görece sakin bir dönem yaşanırken, son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Yemen, dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA