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Yemen ordusu Babulmendeb'de stratejik tepelerin kontrolünü sağladığını bildirdi

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Hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçleri, Yemen ordusunun Babulmendeb Boğazı'nda Amalika Güçleriyle ortak operasyon düzenlediğini ve stratejik tepelerde kontrol sağlandığını bildirdi. Operasyonda Husilere kayıp verdirildi, mühimmatları imha edildi; Taiz'de çatışmalar aylardır sürüyor.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayeti sınırlarında yer alan Babulmendeb Boğazı'nda stratejik noktaların kontrolünü sağladığını bildirdi.

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçlerinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Babulmendeb Boğazı'nda Amalika Güçleriyle ortak bir askeri operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucunda çok sayıda tepede ve stratejik mevzide kontrolün sağlandığı, Husilere kayıp verdirildiği ve mühimmatlarının imha edildiği kaydedildi.

Taiz kentinde aylardır hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde bulunsa da Husiler, ana girişleri ve kilit noktaları tutarak kenti kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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