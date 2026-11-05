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Yemen ordusu 1298 operasyonda yaklaşık 440 kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı

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Yemen ordusu, 5 Ekim'de başlattığı Yemen'in Şafağı operasyonunda Husilere yönelik 1298 operasyon düzenlendiğini ve yaklaşık 440 mensubunun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Ordu ayrıca 132 araç ve ağır silahın imha edildiğini duyurdu; Husilerden ise henüz açıklama gelmedi.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik 1298 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 440 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını, 132 askeri araç ve ağır silahın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin 5 Ekim'de başlattığı " Yemen'in Şafağı" operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Nezili, silahlı kuvvetlerin Husilere ait mevzileri, toplanma noktalarını, takviye birliklerini, araçları ve ateş kaynaklarını hedef alan 1298 operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonların savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve topçu birliklerinin desteğiyle yürütüldüğünü aktaran Nezili, saldırıların hangi zaman aralığında gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermedi.

Nezili, operasyonlarda "Husilerin yaklaşık 440 mensubu ve yöneticisinin öldüğünü ya da yaralandığını", 132 araç, zırhlı araç ve ağır silahın ise "imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini" ifade etti.

Husilerden, Yemen ordusunun açıkladığı operasyon ve bilançoya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol altında tutuyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ise geçici başkent olarak belirlediği Aden'de faaliyet gösteriyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasında yıllardır devam eden silahlı çatışmalar, ağır insani ve ekonomik krize yol açarken, siyasi çözüm için yürütülen bölgesel ve uluslararası girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı.

Yemen hükümeti ve bazı bölge ülkeleri, İran'ı Husilere destek vermekle suçlarken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
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