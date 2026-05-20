Yemen, Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak için yeni bir askeri güç oluşturdu

Yemen donanması, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve uluslararası seyrüseferi korumak amacıyla yeni bir askeri birlik kurdu. Birlik, modern araçlarla donatılacak ve ülkenin kuzey-güney birleşmesinin 36. yıl dönümünde faaliyete geçti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Babu'l Mendeb Boğazı ile Kızıldeniz'deki Zukar Adası arasında görev yapacak bir askeri gücün kurulduğu belirtildi.

Bu askeri gücün Yemen Deniz Kuvvetleri tarafından oluşturulduğuna işaret edilen haberde, "Bu adım, Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birleşmesinin 36. yıl dönümünde atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Oluşturulan yeni birliğin, modern ve çeşitli askeri araçlarla Yemen kara sularının güvenliğini sağlayacağı ve Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası seyrüseferin korunmasına katkı sunacağı kaydedildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kızıldeniz'de donanma ve sahil güvenlik güçlerinin askeri geçit törenine katıldıklarını belirtti.

Salih, "Kızıldeniz'de Taiz ile Hudeyde vilayetlerine bağlı kıyı şeritlerini de kapsayacak şekilde Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Zukar Adası'na kadar Yemen kara sularını korumak için hazırlık ve savunma kabiliyetlerimizi artıracak bir dizi yeni bot hizmete girdi." dedi.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın birleşmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
