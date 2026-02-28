Haberler

Yemen, İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine saldırılarını şiddetle kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yemen, İran'ın politikalarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Yemen, İran'ın bölgedeki bazı Arap ülkelerin egemenliğini hedef alan saldırılarını açık ihlal ve bölgesel güvenliği tehdit eden eylemler olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Yemen hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Yemen'in Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin güvenliğinin Yemen'in güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Yemen, İran'ın bölgedeki gerilimi tırmandıran politikalarından kaynaklı olası tehditlerin sorumluluğunu tamamen Tahran yönetimine yükledi.

Açıklamada, Husilerin İran'ın ajandası doğrultusunda bölgedeki herhangi bir saldırgan eyleme girişmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Maç sonunda büyük tepki
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
ABD ve İsrail saldırılarının sürdüğü Tahran'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı

Saldırıların ardından başkent için kritik karar