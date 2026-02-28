Yemen, İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine saldırılarını şiddetle kınadı

Yemen, İran'ın bölgedeki bazı Arap ülkelerin egemenliğini hedef alan saldırılarını açık ihlal ve bölgesel güvenliği tehdit eden eylemler olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Yemen hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Yemen'in Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin güvenliğinin Yemen'in güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Yemen, İran'ın bölgedeki gerilimi tırmandıran politikalarından kaynaklı olası tehditlerin sorumluluğunu tamamen Tahran yönetimine yükledi.

Açıklamada, Husilerin İran'ın ajandası doğrultusunda bölgedeki herhangi bir saldırgan eyleme girişmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.