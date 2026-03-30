Yemen'in Taiz kentinde Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle dayanışma gösterisi

Yerel kaynaklara göre, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle dayanışma amacıyla düzenlenen gösteride, İran'ın bölgedeki saldırıları protesto edilirken, Yemen'in bölgesel çatışmalara sürüklenmesine karşı çıkıldı.

Göstericiler Yemen ve Suudi Arabistan bayraklarının yanı sıra, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride ayrıca Yemen, Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin bayrakları taşınırken, ortak kader ve güvenlik vurgusu yapılan sloganlar atıldı.

Katılımcılar, "İran ve Siyonist projeler" olarak nitelendirdikleri girişimleri kınayarak, bunların bölge istikrarını hedef aldığını savundu ve tehditlere karşı ortak Arap tutumu çağrısında bulundu.

Yayımlanan bildiride de Suudi Arabistan'ın Yemen'e verdiği destekten övgüyle söz edilirken, bölgesel tehditlere karşı Arap ülkeleri arasında birlik çağrısı yapıldı.

Gösteride ayrıca Yemen'in bölgesel çatışmaların parçası haline getirilmesine karşı çıkıldığı vurgulandı.