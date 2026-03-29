Yemen'in Taiz kentindeki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Yemen'in Taiz kentini vuran sel felaketinde 24 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yerinden Edilmiş Kişi Kamplarının Yönetiminden Sorumlu Yürütme Biriminden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 24 Mart Cuma gününden bu yana ülkenin güneybatısındaki Taiz'de etkili olan selde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği, can kayıplarının 9'unun El-Meha ilçesinde, 6'sının ise Mevza ilçesinde yaşandığı belirtildi.

Muha ilçesinde 9 kişinin kaybolduğu, selden 5 bin 883 ailenin zarar gördüğü kaydedildi.

Zararların, konutların kısmen ya da tamamen yıkılmasının yanı sıra ev eşyaları, gıda maddeleri ve hayvan kayıplarını da kapsadığı aktarılan açıklamada, zarar gören çadırların ve barınakların onarılması veya yenilenmesi, ayrıca etkilenen ailelere battaniye, yatak, branda ve yağmurdan korunma ekipmanları gibi acil malzemelerin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Sel nedeniyle gıda stoklarını kaybeden ailelere acil gıda yardımı ulaştırılması ve kanalizasyon şebekelerindeki taşma ve tıkanıklıkların giderilmesi için su ve sanitasyon alanında derhal müdahale edilmesi, kapalı yolların açılması ve su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde yağmur sularının tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen resmi ajansı SABA, 27 Mart'taki haberinde, Taiz kentinde şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde son 2 günde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca evin zarar gördüğü duyurmuştu.