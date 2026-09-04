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Yemen'de Çatışmalar 917 Aileyi Yerinden Etti

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Yemen hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin batısında son iki günde yaşanan askeri tırmanışın 917 ailenin yerinden edilmesine yol açtığını açıkladı.

Yemen hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin batısında son iki günde yaşanan askeri tırmanışın 917 ailenin yerinden edilmesine yol açtığını açıkladı.

Taiz'deki Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede çatışmaların yeniden başlaması ve askeri tırmanışın insani durumu hızla kötüleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Mekbene ilçesi ve Cebel Habeşi çevresinde çatışmalar nedeniyle iki günde 917 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Zorunlu göç ve tahliyelerin Mekbene ve Cebel Habeşi ilçelerindeki çok sayıda bölgeyi etkilediği aktarılan açıklamada, Mekbene'deki Yemen, Abdile ve Aşmele bölgeleri ile El-Cubb Kampı, Cebel Habeşi'deki Rahbe ve Raci kamplarının da göçten etkilendiği bildirildi.

Yerinden edilen ailelerin daha güvenli bölgelere, özellikle Cebel Habeşi ve Mearif ilçelerindeki bölgelere geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da artabileceği ve yeni göç dalgalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yerinden edilen ailelerin evlerini hazırlıksız ve ani şekilde terk etmek zorunda kaldığı, bu nedenle son derece zor insani koşullarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Acil insani yardım çağrısı

Ofisin açıklamasında, yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarına yerinden edilen ailelerin barınabileceği güvenli ve uygun alanlar oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, acil barınma malzemeleri, gıda ve içme suyu temininin yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin sağlanması istendi.

Açıklamada ayrıca yerinden edilen ve çatışmalardan etkilenen ailelere yönelik acil ve çok sektörlü insani müdahalenin başlatılması çağrısı yapılarak, krizin daha da büyümesinin beklenmemesi gerektiğini vurgulandı.

Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar sürüyor

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde dün sabahtan bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki çeşitli cephelerde yoğunlaşan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, hükümet güçleri ile Husilerden onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Çatışmalarda bombardıman nedeniyle sivillerin de hayatını kaybettiği aktarılırken, tarafların kayıplarına ilişkin henüz ortak ve resmi bir bilanço açıklanmadı.

Çatışmaların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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