Yemen hükümeti, Hadramevt'teki Uluslararası Seyun Havalimanı'nın GGK'dan geri alındığını açıkladı

Yemen hükümeti, ülkenin doğusundaki Hadramevt'te bulunan Uluslararası Seyun Havalimanı'nın BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinden geri alındığını duyurdu.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı Kuvvetleri" kuzeydeki Suudi Arabistan sınırından güneydeki Umman Denizi'ne uzanan Hadramevt vilayetinin merkez kenti Seyun'daki havalimanını geri aldı.

Geri alma operasyonu, GGK güçlerinin geçen yıl aralık ayı başında ele geçirdikleri ve askeri kışlaya dönüştürdükleri uluslararası havalimanından çekilmelerinin ardından gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı da GGK'dan alındı

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde hükümete bağlı Hadramevt Koruma Güçleri de Seyun kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Hadramevt Kabileler İttifakı'na bağlı güçler, sarayın yağmalanmasını önlemek amacıyla koruma altına alındığını ve meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere muhafaza edildiğini bildirdi.

Yemen hükümet medyasına göre, Vatan Kalkanı Kuvvetleri çatışmaların ardından askeri açısından kritik bazı noktalarda da kontrol sağladı.

Yemen hükümeti dün, ülkenin doğusundaki Hadramevt'te bulunan Seyun Uluslararası Havalimanı'na Güney Geçiş Konseyi (GGK) tarafından sokulduğu belirtilen ağır silahların hedef alındığını duyurmuştu.