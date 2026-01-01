Yemen hükümeti: GGK güçleri, Hadramevt'teki Reyyan Havalimanı'nı yağmaladı

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK), ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde yer alan er-Reyyan Havalimanı'na baskın yaparak yağmalamakla suçladı.

Yemen devlet televizyonu, GGK'ye bağlı milis güçlerin doğudaki Hadramevt vilayetinde yer alan Reyyan Havalimanı'na baskın yaparak terminal içindeki her şeyi yağmaladıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili GGK'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen yerel medyasına göre, Hadramevt vilayetinin sahil bölgesinde yer alan Mukella kentide yer alan Reyyan Havalimanı, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir tesis ancak ülkedeki kriz döneminde BAE güçleri tarafından askeri üs olarak kullanılıyordu.

Yemen devlet televizyonu dün, BAE güçlerinin Reyyan Havalimanı'nı terk etmeye başladıklarını aktarmıştı.

Televizyon kanalı, Reyyan Havalimanı'ndan kalkan 4 askeri kargo uçağının, yüzler askerin yanı sıra ağır askeri ekipmanlar taşıdığına işaret etmişti.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.