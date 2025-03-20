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Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çalmasına neden olduğunu açıkladı. Füze, hava sahasına girmeden düşürüldü. Saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle askeri harekat başlatılan İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğü bildirildi.

YEMEN'DEN MİSİLLEME GELDİ

Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarına yeniden hız kazandıran İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

PANİK ANLARINDA YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Füzenin ülkenin hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı. İsrail basını ise, düşen füze enkazına bağlı ciddi bir yaralanma bildirilmediğini, ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmalar meydana geldiğini duyurdu.

HUSİLER'DEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle askeri harekat başlatılan Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

kaçmayın o ç ları

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ne yazikki... Israil bomba yagdiriyor... Karsi taraf sadece torpil atabiliyor...

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"FASAFİSO" AKP ne işe yarar acaba ?............. 22 yıldır "RECEP" in yönettiği Türkiye, Filistin'deki İSRAİL VAHŞETİ konusunda, Yemen'deki HUSİLERİN yaptıklarının 1000'de 1'ini bile yapmamıştır......... Bizim ordumuz, Yemen'deki HUSİLERİN ordusundan DAHA MI GÜÇSÜZ ?.......... Ama "RECEP", hâlâ, tam tersine, Adana-Ceyhan'dan İsrail'e PETROL YOLLAMAYA devam ediyor...... İnanabiliyor musunuz ?.............

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Haber YorumlarıCENGAVER:

nerden atıyon adana ceyhandan petrol gonderıldıgını, biz öyle bir şey görmedik, nerden biliyon sivil askerin gazzede savaşmadığını, nerden biliyon binlerce israilli askerin canını almadığımızı,

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm hulogggg

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

adi korkak dmzlar

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

ne kadar korkak adisiniz dmzlr

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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

kendileri atmıştır, dönek itrail...

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bir tek adam yemenmiş, Allâh güç kuvvet versin

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

füzili masraf.zaten haavada imha ediliyor.iran varoldugundan beri İslam dünyasiyla savaşmiş.

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