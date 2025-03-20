Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğü bildirildi.

YEMEN'DEN MİSİLLEME GELDİ

Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarına yeniden hız kazandıran İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

PANİK ANLARINDA YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Füzenin ülkenin hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı. İsrail basını ise, düşen füze enkazına bağlı ciddi bir yaralanma bildirilmediğini, ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmalar meydana geldiğini duyurdu.

HUSİLER'DEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle askeri harekat başlatılan Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.