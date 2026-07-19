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Yemen hükümeti, İran'a ait bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellediğini duyurdu

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Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, İran'a ait Mahan Air yolcu uçağının Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na inişini, resmi izin alınmadığı gerekçesiyle engelledi. Yemen, izinsiz hiçbir uçuşa izin verilmeyeceğini açıklarken, İran ve Husilerden henüz açıklama gelmedi. Bu gelişme, daha önce de yaşanan benzer bir olayın ardından tırmanan 'İran uçağı krizi' kapsamında, kırılgan ateşkesi tehdit ediyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, İran'a ait bir yolcu uçağının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na inişini engellediğini ve gerekli resmi izinleri almayan hiçbir uçuşa izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Ulaştırma Bakanı Muhsin el-Ömeri, İran'ın Mahan Air şirketine ait uçağın Sana'ya gerçekleştirmesi planlanan uçuşun, resmi kanallar üzerinden gerekli izinleri almaması nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Ömeri, uçağın Umman hava sahasındayken Sana'ya uçuşunu sürdürmesine izin verilmediğini ve geri dönmek zorunda bırakıldığını söyledi.

İranlı yetkililer ile Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, yaklaşık bir hafta önce de İran'a ait başka bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellediğini açıklamıştı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında son haftalarda "İran uçağı krizi" tırmanıyor.

Yemen yönetimi, İran'a ait Mahan Air şirketinin Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na doğrudan uçuşlarını ülkenin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirirken, resmi makamlardan izin almayan hiçbir uçağın Yemen hava sahasını ve havalimanlarını kullanmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Geçen hafta Yemen hükümeti, İran'dan gelen bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellemek amacıyla havalimanı pistini hedef aldığını açıklamış, İran uçağı ise rotasını değiştirerek ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na inmişti.

Bu gelişmenin ardından Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılırken, Husiler genel seferberlik ilan etmiş, Yemen Başkanlık Konseyi ise Husilere karşı askeri seçeneğin gündemde olduğu mesajını vermişti.

Yemen'de yaklaşık 4 yıldır büyük ölçüde korunan kırılgan ateşkes, İran uçuşları nedeniyle yaşanan gerilimle yeniden ciddi şekilde sınanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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