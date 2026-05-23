Yemen: BAE ile anlaşmazlıklarımız geçici, gerginliği artırmak istemiyoruz

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Numan, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaşadığı anlaşmazlıkların "geçici" olduğunu belirterek, Sana yönetiminin gerginliği tırmandırma niyetinde olmadığını söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Numan, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya resmi haber ajansı EFE'ye değerlendirmelerde bulundu.

Numan, "Yemen hükümeti ile BAE arasındaki anlaşmazlıklar geçicidir." ifadelerini kullandı.

Yemen'in, BAE'nin Güney Geçiş Konseyi'ne verdiği desteği kesmesinin ardından Abu Dabi ile gerilimi artırmak istemediğini kaydeden Numan, "Düşmanca medya kampanyalarını da durdurduk." dedi.

Numan, Yemen hükümetinin, Husilerin (Ensarullah Hareketi) ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelerden çıkarılması ile Umman Denizi kıyıları ve Taiz gibi stratejik bölgelerin korunmasında BAE'nin oynadığı rolü hala takdir ettiğini belirtti.

Yemen'in BAE Büyükelçisi'nin görevini normal şekilde sürdürdüğünü ifade eden Numan, BAE'de yaşayan Yemenli işçilerin de herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışmaya ve hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Anlaşmazlıkların temelinde BAE'nin feshedilen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) verdiği desteğin bulunduğuna işaret eden Numan, "Bu destek sona erdikten sonra Yemen hükümetinin BAE ile artık bir sorunu kalmadı." diye konuştu.

Yemen ile BAE arasındaki gerilim

BAE, 3 Ocak'ta Yemen'deki tüm askeri unsurlarını tamamen çekeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Abu Dabi ile yapılan ortak savunma anlaşmasının iptal edildiğini açıklaması ve tüm BAE güçlerinin 24 saat içinde Yemen'den ayrılmasını istemesinin ardından gelmişti.

Aralık ayı başında, Yemen'in doğu ve güney bölgelerinde, kendisini feshetmeden önce güneyin ayrılmasını savunan GGK'nin Hadramut ve el-Mehra vilayetlerinde kontrol sağlamaya çalışması üzerine çatışmalar yaşanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri ise ocak ayı başında bölgelerde yeniden kontrolü sağlamıştı.

Yemen'deki Arap Koalisyonu, 8 Ocak'ta feshedilen GGK Başkanı Aydrus ez-Zubeydi'nin deniz yoluyla Aden'den ayrılıkçı Somaliland bölgesine, ardından hava yoluyla BAE'ye kaçtığını açıklamıştı.

Zubeydi'nin, Başkanlık Konseyi üyeliğinin sona erdirilmesinin ardından "ihanet" suçlamasıyla yargı süreciyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.