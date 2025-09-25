Haberler

Yemen'den Atılan İHA, İsrail'in Eylat Kentinde Yaralanmalara Neden Oldu

Yemen'den fırlatılan insansız hava aracının İsrail'in Eylat kentinde bir otele düşmesi sonucu 50 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Olayda, İsrail ordusunun hava savunma sisteminin başarısız olduğu bildirildi.

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu yaralananların sayısı 3'ü ağır 50 kişiye yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'den gelen patlayıcı yüklü İHA'nın güneydeki Eylat kentinde düşmesi sonucu yaralanan sayısının arttığı belirtildi.

İHA'lı saldırı nedeniyle 3'ü ağır 50 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'den gelen İHA'nın Eylat kentinde bir otelin yanına düştüğü bilgisini aktardı. KAN, İsrail ordusunun hava savunma füzeleri attığı ancak İHA'yı düşüremediğine işaret etti.

Yedioth Ahronoth gazetesindeki haberde, söz konusu İHA'nın Eylat kent merkezinde ticaret ve eğlence yerlerinin olduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA, 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.???????

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
